Избранный президент Словакии заявил, что страна «всегда на стороне мира, а не войны»

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что сделает все, чтобы страна всегда находилась "на стороне мира, а не войны".

"И пусть меня критикуют за это все, кто угодно, и как угодно", - сказал Пеллегрини, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого стало известно, что президентом Словакии избран председатель парламента страны и глава партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини. Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок признал поражение на выборах и поздравил победителя. Он выразил надежду, что вновь избранный глава государства станет "суверенным президентом" и будет отстаивать интересы страны. По словам бывшего министра иностранных дел, финансирование предвыборной компании соперника не было прозрачным. Корчок отметил, что не простит команде Пеллегрини распространение о себе "лжи, что является сторонником войны". Экс-глава МИДа призвал к защите демократии в Словакии.

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