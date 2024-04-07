В Турции служебный микроавтобус с полицейскими в штатском, двигавшийся в направлении Бакыркёя, из-за дождливой погоды врезался в барьер и перевернулся.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, авария произошла на дорожном узле Чобанчешме скоростной трассы Басын. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 6 человек. Из-за аварии движение по дороге ограничено.

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