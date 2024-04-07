https://news.day.az/world/1650387.html В Турции перевернулся микроавтобус с полицейскими, есть пострадавшие
В Турции перевернулся микроавтобус с полицейскими, есть пострадавшие
В Турции служебный микроавтобус с полицейскими в штатском, двигавшийся в направлении Бакыркёя, из-за дождливой погоды врезался в барьер и перевернулся.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, авария произошла на дорожном узле Чобанчешме скоростной трассы Басын. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 6 человек. Из-за аварии движение по дороге ограничено.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре