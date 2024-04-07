Эмир Кувейта принял отставку правительства

Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял поданное ему днем ранее прошение об отставке кабмина. Соответствующий указ был подписан главой государства в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эмир принимает отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Сабахом ас-Салемом ас-Сабахом. Все члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства", - приводит текст документа агентство KUNA.

Отставка действующего кабинета министров Кувейта - формальное мероприятие, последовавшее за проведением 4 апреля выборов в Национальное собрание (парламент). Уход правительства в отставку после избрания нового состава парламента предусмотрен 57-й статьей конституции эмирата. Согласно основному закону Кувейта, первое заседание Национального собрания страны нового созыва должно состояться не позднее чем через 14 дней с момента объявления результатов парламентских выборов. Именно на первой сессии парламента должен быть объявлен и состав нового правительства.

Как отмечает KUNA, первое заседание Национального собрания Кувейта нового созыва назначено на 17 апреля 2024 года.

Выборы в парламент

Во внеочередных выборах в Национальное собрание Кувейта приняли участие 62,1% жителей, имевших право голоса; общее число подданных, мужчин и женщин, пришедших к избирательным урнам составило 518 635. Всего в Кувейте официально зарегистрировано 834 733 избирателя.

Как сообщил глава консультативного комитета по подготовке и контролю за выборами Салех аль-Хаммади, состав членов Национального собрания изменился незначительно: в первом избирательном округе избрано четыре новых члена парламента из десяти, во втором и третьем - по одному новому депутату, в четвертом - два, в пятом - три. Всего в Национальном собрании представлено 50 депутатов.

Эмир Кувейта намерен представить на утверждение парламенту нового созыва наследного принца.

Выборы в парламент впервые прошли при нынешнем эмире, который вступил на престол в декабре 2023 года после смерти своего старшего брата шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Через два месяца после начала правления, 15 февраля, новый эмир издал указ о роспуске Национального собрания по причине нарушения его членами конституционных принципов, а также использования оскорбительных и неуместных выражений. Каким образом парламентарии нарушили конституционные принципы и в чей адрес допустили оскорбительные выражения, в документе не уточнялось.

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