Глава Минэкономики ФРГ намерен бороться за пост канцлера

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек планирует возглавить партийный список от партии "зеленых" на выборах в Бундестаг (парламент ФРГ), которые должны состояться осенью 2025 года, и таким образом побороться за пост канцлера ФРГ. Об этом пишет газета Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, министр активизировал свою публичную деятельность. В частности, он проводит встречи с промышленными и другими бизнес-ассоциациями ФРГ, которые крайне недовольны действиями канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, вице-канцлер совершает поездки по всему миру в качестве представителя Германии. Недавно он посетил США, Саудовскую Аравию и Израиль.

"Хабек каждым своим появлением ясно дает понять, что он абсолютно точно хочет стать кандидатом на пост канцлера", - рассказал газете источник в партии "зеленых". "Даже внутри партии Хабек не оставляет сомнений в том, что он уверен в своей победе на выборах и одолеет Шольца и [лидера ХДС Фридриха] Мерца", - добавил источник. После провальной избирательной кампании министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, по мнению источника, Хабек полагает, что "пришла его очередь".

В то же время, как указывает Bild am Sonntag, это не означает, что Бербок собирается сдаваться. У нее есть сильные сторонники. Издание допускает, что "зеленые" проведут голосование среди членов партии по вопросу выбора кандидата на пост канцлера. Независимо от того, будет ли борьба между Хабеком и Бербок, самое позднее к концу года должно стать ясно, кто возглавит "зеленых" в предвыборной кампании в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ, резюмирует газета.

В настоящее время рейтинг партии "зеленых" довольно низкий. Он колеблется на уровне 13-14%. Таким образом, партия занимает лишь четвертое место в рейтинге популярности политических объединений ФРГ, уступая оппозиционному блоку ХДС/ХСС, правой партии "Альтернатива для Германии" и Социал-демократической партии - партии Шольца.

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