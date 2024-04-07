https://news.day.az/world/1650417.html Израиль заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС
Израиль заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, Израиль уничтожил 80% батальонов ХАМАС с командованием. Эти цифры он привел в обращении к правительству ровно через полгода после начала войны Израиля и ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Нетаньяху, уничтожены 19 из 24 батальонов ХАМАС.
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