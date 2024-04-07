Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен обвинили в коррупции

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен разоблачили в коррупционном деле. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так Филиппо отреагировал на статью Liberation о том, что фон дер Ляйен поймали с поличным за кумовство и назначение на должность в ЕК однопартийца Маркуса Пипера. По данным СМИ, глава ЕК специально создала должность посланника по малым и средним предприятиям в Еврокомиссии, чтобы назначить на нее Пиппера.

Политик написал, что ЕС представляет собой глубоко коррумпированную систему, получая огромные суммы денег и обладая гигантскими полномочиями, без какой-либо системы сдержек и противовесов.

В связи с этим Филиппо в очередной раз призвал Францию покинуть ЕС.

"ЕС - самая коррумпированная машина в мире!" - написал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!