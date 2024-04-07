В Израиле заявили, что вывели войска из Хан-Юниса после уничтожения там сил ХАМАС

Вывод подразделений 98-й бригады Армии обороны Израиля из Хан-Юниса связан с выполнением задач по уничтожению в этом городе, расположенном в секторе Газа, военной структуры радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, добавив, что военные продолжают подготовку к выполнению новых задач, в том числе в городе Рафах на юге анклава.

"Отвод войск из Хан-Юниса был проведен после того, как ХАМАС перестало существовать как военная структура в этом городе. Наши силы покинули этот район, чтобы подготовиться к своим будущим миссиям, в том числе к их миссии в Рафахе", - сообщил министр на совещании в штабе Южного командования. Его высказывания распространила пресс-служба Минобороны.

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