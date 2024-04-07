https://news.day.az/world/1650455.html Иранское консульство в Сирии возобновило работу - после удара Израиля
Иранское консульство в Сирии возобновило работу - после удара Израиля
Консульский отдел иранского посольства в Дамаске возобновил свою работу после израильского удара по иранской дипмиссии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.
По его информации, консульский отдел располагается в новом здании по соседству с разрушенным ударом израильских ВВС дипломатическим представительством.
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