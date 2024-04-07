Иранское консульство в Сирии возобновило работу

Консульский отдел иранского посольства в Дамаске возобновил свою работу после израильского удара по иранской дипмиссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, консульский отдел располагается в новом здании по соседству с разрушенным ударом израильских ВВС дипломатическим представительством.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!