В России загорелся уникальный ледокол

Во Владивостоке произошел пожар на уникальном ледоколе "Катерина Великая".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал "112".

Единственное в мире многофункциональное судно снабжения (МСС) ледового класса стояло в доке на судоремонтном заводе на техобслуживании, когда на нем вспыхнул огонь. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

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