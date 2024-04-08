https://news.day.az/world/1650459.html В России загорелся уникальный ледокол
В России загорелся уникальный ледокол
Во Владивостоке произошел пожар на уникальном ледоколе "Катерина Великая".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал "112".
Единственное в мире многофункциональное судно снабжения (МСС) ледового класса стояло в доке на судоремонтном заводе на техобслуживании, когда на нем вспыхнул огонь. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.
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