https://news.day.az/world/1650462.html В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 67 км к западу от уезда Куча, где проживают около 102 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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