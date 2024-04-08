В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 67 км к западу от уезда Куча, где проживают около 102 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!