Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли план побега

Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" рассказали, как планировали сбежать после совершения преступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, кадры допроса опубликовал Первый канал.

Сообщается, что координатор дал указание обвиняемым доехать до границы России, где им должны были помочь пересечь границу.

Ранее обвиняемые раскрыли личность координатора, который обозначил им место атаки и пути отхода к границе. Как указали фигуранты, координатора зовут Сайфулло.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" случился вечером 22 марта. Четверо людей с оружием ворвались в концертный зал перед концертом группы "Пикник" и открыли огонь по посетителям. Затем они скрылись на машине, их задержали в Брянской области.

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