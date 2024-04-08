"Хезболлах" подтвердила гибель своего командира при авианалете Израиля

Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" подтвердило гибель своего полевого командира при ночном налете израильских ВВС на район Эс-Султания на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в заявлении формирования, распространенном в его Telegram-канале.

"Исламское сопротивление с честью оплакивает своего героя Али Ахмеда Хасина, известного также под именем Аббас Джаафар, который стал мучеником-шахидом на пути в Иерусалим", - указывается в тексте.

Как сообщил телеканал Al Hadath, погибший полевой командир принадлежал к элитным диверсионным подразделениям "Радван" и планировал операции против израильских сил в южном регионе Гаджар. Его отряд вел обстрелы поселений на севере Израиля.

С начала военной эскалации в октябре 2023 года это шестой по счету командир формирований "Хезболлах", уничтоженный в ходе израильского авиаудара. Вместе с Хасином погибли двое шиитских бойцов.

По данным телеканала, с октября 2023 года на юге Ливана были убиты свыше 260 членов вооруженного крыла "Хезболлах", жертвами бомбардировок и артобстрелов стали 74 мирных жителя.

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