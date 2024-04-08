В Кремле оценили возможность контактов представителей РФ и Турции на высшем уровне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в целом контакты на высшем уровне между Россией и Турцией готовятся, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ответ на вопрос журналиста о том, планирует ли российская сторона контакты с турецкой в свете визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, запланированного на 9 мая, Песков отметил, что контакты с Анкарой проводятся по всем финансовым делам на рабочем уровне, но также планируются и на высшем.

"Контакты на высшем уровне в целом готовятся. <...> Сроки контактов на высшем уровне не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть", - резюмировал Песков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!