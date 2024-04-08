Йеллен призвала Китай пересмотреть экономическую стратегию

Глава Минфина США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай призвала руководство страны пересмотреть экономическую стратегию, которая, по ее мнению, создает угрозы для работников и бизнеса в США и других государствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Bloomberg .

Выступая на пресс-конференции в Пекине, Йеллен заявила, что экономические дисбалансы и масштабные субсидии Китая определенным отраслям приводят к "значительным рискам" для иностранных компаний и рабочих мест. Она настоятельно рекомендовала китайским лидерам сосредоточиться на стимулировании внутреннего спроса вместо наращивания производственных мощностей.

Визит Йеллен, ее второй в Китай за последние 9 месяцев, проходит на фоне попыток двух крупнейших экономик мира стабилизировать свои непростые отношения. Америка критикует Китай за наполнение глобальных рынков дешевыми товарами, в то время как Пекин отвергает эти обвинения.

"Китай слишком велик, чтобы прийти к быстрому росту за счет экспорта", - предупредила Йеллен, выступая на мероприятии Американской торговой палаты в Китае.

Она добавила, что производственные мощности Китая в настоящее время "превышают возможности мирового рынка".

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