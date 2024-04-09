МИД КНР выступил с призывом к США

В МИД КНР раскритиковали позицию Вашингтона о китайско-российских отношениях и призвали США прекратить очернять отношения Москвы и Пекина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в понедельник Global Times.

"Комментируя мнение США о китайско-российских отношениях, представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что соответствующие страны не должны совершать нападки или очернять нормальные отношения между Китаем и Россией, или ставить под угрозу законные права Китая и китайских компаний", - сообщает издание.

Мао Нин добавила, что Китай примет решительные меры для защиты своих прав и интересов.

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