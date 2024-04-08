Сену забраковали

Нынешнее состояние Сены не позволяет проводить состязания по водным видам спорта в ходе Парижской олимпиады.

Как сообщает Day.Az, к такому выводу пришла французская экологическая НКО Surfrider Europe, выступившая с заявлением в X (ранее Twitter).

"Мы не можем согласиться с проведением соревнований по плаванию или каких-либо мероприятий в Сене ввиду ее сегодняшнего состояния, - указывают защитники природы. - Мы считаем абсолютно недопустимым рисковать здоровьем участников Олимпийских игр".

Представители организации отмечают, что осуществляют мониторинг воды в Сене с сентября 2023 года. "14 проб были взяты для исследования в независимой лаборатории. Ни одна из них не соответствует европейским нормам в отношении качества воды", - указывается в сообщении.

В августе 2023 года на Сене должен был пройти этап Кубка мира по плаванию в открытой воде. Это состязание должно было стать подготовкой к Олимпийским играм. Однако соревнование было отменено из-за чрезмерного уровня загрязнения воды в столичной реке. Вместе с тем мэрия Парижа уверяет, что делает все возможное, чтобы сделать Сену пригодной для купания. В феврале этого года, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на открытии Олимпийской деревни, что готов искупаться в Сене.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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