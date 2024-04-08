В Каире посредники ознакомили ХАМАС с новым предложением

На переговорах по сделке об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа американские и египетские посредники представили в Каире палестинскому движению ХАМАС новое предложение и ждут ответа радикальной организации. Об этом сообщила радиостанция Kan, отметив, что израильская делегация вернулась из египетской столицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К завтрашнему (9 апреля - прим. ТАСС) вечеру мы узнаем, сможем ли двигаться дальше, ждем ответа ХАМАС", - привела радиостанция заявление источника в политической системе. По данным радиостанции, в Каире США и Египет представили радикальному движению новое предложение. В частности, в него включены положения о возможности возвращения части жителей северной части сектора Газа в свои дома.

Портал Ynet сообщает со ссылкой на израильские источники, знакомые с ходом переговоров, что в Каире состоялись "практические дискуссии", которые характеризовались "намерением продвинуться вперед". Выдвинутое "предложение было очень значительным по своему содержанию", оно "значимо во всех аспектах сделки", сказал источник портала. Однако он отметил, что "ответ ХАМАС все же может быть отрицательным".

7 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения удерживаемых ХАМАС заложников. Затем в тот же день израильский военный кабмин одобрил вылет израильской делегации во главе с директором разведки "Моссад" Давидом Барнеа в Каир для участия в непрямых консультациях по сделке с ХАМАС. Как отметила радиостанция Kan, израильская делегация на этот раз направилась в Египет с расширенным мандатом на ведение переговоров.

Ранее телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на чиновника сообщил, что значительный прогресс был достигнут на каирских переговорах об урегулировании ситуации в секторе Газа. Собеседник телеканала также сказал, что в ходе переговоров был достигнут консенсус между сторонами по ряду основных спорных вопросов. Он отметил, что делегации США и Израиля покинут страну в течение нескольких часов, а делегации ХАМАС и Катара уедут и вернутся в течение двух дней для заключения окончательного соглашения. Переговоры будут продолжаться около 48 часов, согласно источнику.

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