Ведущий европейский производитель радаров Thales вдвое нарастит производство

Ведущий в Европе производитель радио-локационных станций (РЛС) Thales вдвое нарастит производство мобильных радиолокационных систем Ground Master (GM) 200 и 400 различной дальности для защиты воздушного пространства Франции. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, речь идет о цифровых 3D-радарах GM 200 и GM 400, которые способны устанавливать местоположение летательных объектов на расстоянии 350 км и 500 км соответственно. По словам главы управления производства многоцелевых радаров компании Ива Декурвьера, если до сих пор Thales ежегодно производила около 10 радаров, то "теперь цель - более 20 в год". Как заявил изданию неназванный французский чиновник, радары стали для Франции "ключевым структурным элементом для обеспечения суверенитета над воздушным пространством".

По данным Politico, Thales считается лидером по производству радаров в Европе. В мире она уступает только американским компаниям Lockheed Martin и Raytheon. Компания находится под совместным контролем государства и производителя истребителей Dassault Aviation.

Наращивание военного потенциала стран ЕС происходит на фоне конфликта на Украине. В июле 2023 г. на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО назвали Россию "самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности" и утвердили первый со времен окончания холодной войны оборонный план на случай конфликта с РФ, который предусматривает перевод под командование альянса соединений численностью до 300 тыс. человек в высокой степени готовности. Там же было принято обязательство довести минимальный уровень военных расходов стран блока до 2% ВВП, нарастить силы противовоздушной и противоракетной обороны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!