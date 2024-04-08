Разочарованные Трампом республиканцы создадут свою партию

Бывшие сторонники и сотрудники офиса экс-президента США от Республиканской партии Дональда Трампа решили создать свою партию. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Никогда не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп", - цитирует издание бывшего вице-президента США при Трампе Дика Чейни.

Как отмечает NYT, разочарованные трамписты, отказавшиеся солидаризироваться с движением MAGA (Make America Great Again - изначально предвыборный лозунг Трампа "Сделать Америку снова великой"), вынуждены теперь "создать Республиканскую партию в изгнании".

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