В Румынии начались военно-морские учения НАТО Sea Shield 24

Военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 ("Морской щит - 2024") начались в Румынии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Румынское радио, в них, помимо принимающей стороны, участвуют 12 стран, входящих в альянс, и их партнеров - Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция. В маневрах, проводимых ВМС Румынии, задействованы более 2,2 тыс. военных и 135 единиц боевой техники - 27 морских и речных кораблей, 17 самолетов и 91 машина и плавсредство. Учения завершатся 21 апреля.

"Мы будем отрабатывать операционные процедуры против подводных лодок, на водной поверхности, а также против авиации в Черном море и в речной зоне ответственности", - сказал в интервью радио начальник штаба ВМС вице-адмирал Михай Панаит.

"Sea Shield 24 - самые комплексные учения под руководством румынских ВМС в этом году, они содействуют продвижению инициатив и интересов Румынии в региональном и международном плане, а также повышению уровня взаимодействия между силами стран-участниц", - подчеркнула пресс-служба Минобороны.

Многонациональные учения Sea Shield впервые были проведены в 2015 году, сценарий маневров непрерывно обновляется, чтобы быстро и эффективно ответить на весь спектр угроз в отношении региональной безопасности и стабильности, отмечается в сообщении.

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