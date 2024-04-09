Тайвань планирует испытать новый зенитно-ракетный комплекс

Вооруженные силы Тайваня планируют испытать новую модификацию зенитно-ракетного комплекса в ходе боевых стрельб на этой неделе. Об этом сообщила газета "Цзыю шибао" со ссылкой на источники в вооруженных силах острова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новая модификация "Луцзянь-2" представляет мобильную пусковую установку на колесном шасси с ракетами TC-2 ("Тяньцзянь-2"). Испытания будут проходить на военном полигоне Чжуншаньского института науки и технологий Цзюпэн. Как отметил собеседник издания, в общей сложности во время учений будет осуществлен запуск трех ракет TC-2.

Как отмечает издание, первые ЗРК новой модификации начали передаваться в сухопутные войска Тайваня в мае прошлого года. Их дальность составляет около 15 км. Новые комплексы могут применяться для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, а также крылатых ракет и других воздушных целей.

Также в ходе учений вертолеты 601-й и 602-й бригад армейской авиации осуществят запуски ракет класса "воздух - поверхность" AGM-114 Hellfire. Кроме того, в стрельбах будут задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) тайваньской разработки LT-2000 ("Лэйтин-2000") и ЗРК Avenger. По данным издания, РСЗО будут применять снаряды дальностью 15, 30 и 45 км.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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