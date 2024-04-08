Нетаньяху заявил, что дата начала операции Израиля в Рафахе определена

Израиль не отказывается от своих планов провести военную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, дата ее начала уже определена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире. Мы постоянно работаем над достижением наших целей - прежде всего освобождения всех наших заложников и достижения тотальной победы над ХАМАС. Эта победа требует входа в Рафах и уничтожения там террористических батальонов. Это произойдет, есть дата", - заявил премьер, высказывания которого распространила его канцелярия.

При этом Нетаньяху не назвал никаких конкретных сроков.

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