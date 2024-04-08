В ЕС заявили о проблеме с производством оружия из-за Китая

Европейские оборонные компании предупредили о трудностях с ростом производства вооружения, в частности боеприпасов, из-за зависимости от поставок материалов из Китая, в том числе хлопкового пуха, и выразили опасения, что Пекин может прекратить экспорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, сообщает Financial Times.

Исполнительный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на Китай приходится более 70% европейского импорта хлопкового пуха. "Существует риск, [что Китай может приостановить поставки по геополитическим причинам]. И именно по этой причине мы покупаем как можно больше, чтобы пополнить наши запасы", - сказал он.

В шведском Saab заявили, что "[зависимость от Китая] может представлять повышенный риск в будущем, поскольку мы и отрасль наращиваем мощности и производство в Европе", подчеркнув при этом, что в настоящее время проблем с цепочкой поставок нет.

Неназванный руководитель в отрасли рассказал газете об "огромном дефиците" нитроцеллюлозы, который вызывает трудности в других промышленных сферах. "Нехватка боеприпасов лишь подчеркивает необходимость повышения оперативности и способности оборонной промышленности Европейского союза обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу", - добавил он.

FT отмечает, что опасения по поводу поставок хлопкового пуха возникают в связи с тем, что Германия и другие европейские страны стремятся диверсифицировать и "снизить риски" поставок важнейших материалов из Китая, который на протяжении десятилетий был недорогим и надежным местом для аутсорсинга.

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