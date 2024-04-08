США пообещали не дать РФ реализовать ни один новый энергопроект

США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Россия не сможет развивать ни один новый энергетический проект, который дал бы стране будущие экспортные доходы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал помощник госсекретаря Соединенных Штатов по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

По его словам, санкции против проекта "Арктик СПГ 2" оказались эффективны, и США хотят убедиться, что проект заморожен.

Пайетт не сказал, какими могут быть новые санкции, но США хотят снизить экспортные доходы России максимально быстро.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Первая очередь начала работать в 2024 году. Однако первый груз еще не отправлен.

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