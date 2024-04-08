ХАМАС отвергло последнее предложение Израиля о сделке по прекращению огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло "последнее предложение Израиля" о заключении сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в комментарии агентству Reuters глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.

По информации агентства, представители израильской стороны выдвинули это предложение на проходящих в Каире переговорах. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что посредники, выступающие на консультациях между Израилем и ХАМАС, представили сторонам конфликта новое предложение о прекращении огня в палестинском анклаве, которое должно быть реализовано в три этапа.

7 апреля в Каире начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе.

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