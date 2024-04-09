США нанесли удар по военной инфраструктуре хуситов

США уничтожили систему ПВО, наземную станцию управления и один беспилотник мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США.

"Примерно между 12:15 и 14:40 по времени Саны 8 апреля силы Центрального командования США уничтожили систему ПВО с двумя ракетами, готовыми к запуску, наземную станцию управления в районе Йемена, который контролируется хуситами, и один запущенный беспилотный летательный аппарат над Красным морем", - говорится в сообщении, опубликованном командованием на его странице в X (ранее Twitter).

CENTCOM также информировал, что в "08:00 по времени Саны 7 апреля с территории Йемена была запущена противокорабельная баллистическая ракета в направлении Аденского залива, где корабль коалиции сопровождал принадлежащий Великобритании и шедший под флагом Маршалловых Островов сухогруз Hope Island с итальянским экипажем".

О пострадавших или повреждениях кораблей США, коалиции и коммерческих судов не сообщалось. Отмечается, что это был пятый зафиксированный ракетный пуск по кораблю коалиции и сухогрузу Hope Island.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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