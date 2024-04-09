Министры обороны США и Израиля обсудили необходимость корректировки действий ЦАХАЛ

Шеф Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили необходимость корректировки действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа для недопущения инцидентов, подобных удару по волонтерам организации World Central Kitchen (WCK).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, главы оборонных ведомств во время телефонного разговора в понедельник "обсудили необходимость значительно нарастить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа". Кроме того, они затронули ход проводимой ЦАХАЛ проверки обстоятельств удара по волонтерам WCK и "обсудили необходимость процедурных изменений для того, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов". Галант представил американскому коллеге "детали касательно вывода войск" из некоторых районов сектора Газа, а также "будущего израильской кампании против" радикального палестинского движения ХАМАС.

В заявлении отмечается, что Остин заявил Галанту о поддержке США "освобождения заложников без каких-либо условий", а также выразил надежду на то, что по итогам проводимых переговоров "будет достигнута пауза в боях". Шеф Пентагона также заявил о "непоколебимой поддержке Израиля со стороны США перед лицом угроз, исходящих от Ирана и его посредников".

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