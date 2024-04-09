В США арестовали сторонника ИГ, готовившего нападение на церковь

Силы безопасности США арестовали 18-летнего молодого человека, готовившего теракт в одной из церквей в штате Айдахо на западе страны. Об этом говорится в заявлении американского Минюста, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Александр Скотт Меркурио из городка Кёр-д'Ален "присягнул на верность "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и намеревался от его имени совершать нападения". Он также обвиняется в попытке "оказать материальную поддержку и предоставить ресурсы ИГ".

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый планировал напасть на церковь в штате Айдахо с применением холодного и огнестрельного оружия.

Если суд признает Меркурио виновным, его ждет максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

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