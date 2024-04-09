Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений РФ и КНР

Отношения России и Китая благодаря их лидерам вышли на беспрецедентный уровень, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Наше стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран. И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны", - отметил министр.

По словам Лаврова, близость или совпадение подходов РФ и КНР к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене. "Взаимодействие в международных делах позволяет нам эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем", - подчеркнул он.

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