США призвали Иран не эскалировать конфликт на Ближнем Востоке

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о требовании США к Ирану не предпринимать действий, провоцирующих эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Так он прокомментировал возможные планы Тегерана нанести ответный удар по Израилю, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы дали четко понять иранскому правительству, что оно не должно использовать данный инцидент в качестве предлога для нападения на американские войска или объекты в ближневосточном регионе", - сказал Миллер.

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