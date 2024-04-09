В Европе согласились ограничить импорт продовольствия с Украины

Страны Евросоюза предварительно согласились ограничить импорт продовольствия с Украины. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Еврокомиссия ранее предлагала продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции до июня 2025 года, но с возможностью ограничения, если импорт превысит средние уровни 2022-2023 годов. Сперва механизм "экстренного торможения" предложили для курятины, яиц и сахара, а после к нему добавили овес, кукурузу, крупы и мед, уточнив показатели на конец 2021 года. Однако, несмотря на достигнутое соглашение, законодатели ЕС и председательствующая в блоке Бельгия нуждаются в одобрении со стороны других членов объединения и Европарламента.

Европейские политики задумались об ограничении беспошлинного ввоза продуктов из-за протестов аграриев. Местные фермеры указывали на то, что поставки с Украины дестабилизируют рынок. Так, в Польше перекрыли границу и рассыпали украинское зерно на железнодорожных путях.

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