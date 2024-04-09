Минторг Турции ограничил экспорт в Израиль

Министерство торговли Турции приняло решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров "до окончания боевых действий в Газе и создания условий для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи" в анклав, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В опубликованном решении министерства, в частности, указано, что введены ограничения на различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.

Также в списке ограничений указаны цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит, мрамор, изоляционные материалы, металлообрабатывающее оборудование, станки, кирпич и клинкер, а также химикаты, применяющиеся для обработки металла.

"Решение подлежит немедленному исполнению. Установленные ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль в рамках его международных обязательств не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит бесперебойную поставку помощи в достаточных количествах", - говорится в заявлении министерства.

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