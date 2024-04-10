Тайвань и США намерены укрепить военное сотрудничество

Военные Тайваня и США продолжат обмен опытом для укрепления своих возможностей в области проведения совместных операций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам командующий военно-морскими силами (ВМС) Тайваня Тан Хуа на полях конференции ВМС США в Вашингтоне.

Как сообщает Центральное информационное агентство острова, говоря об обменах между Тайванем и США в области военной подготовки, Тан Хуа отметил: "Мы никогда не скажем "достаточно" о подобного рода обменах". "[Их] всегда необходимо продолжать, потому что времена меняются и обстановка также непрерывно эволюционирует. Оперативная совместимость двух сторон со временем будет меняться по мере развития оборудования и персонала", - приводит его слова агентство.

В материале также отмечается, что оперативная совместимость характеризует способность войск союзников проводить совместные боевые операции.

Как передает агентство, ранее Тан Хуа посетил Гавайи, где расположен штаб Индо-Тихоокеанского командования ВС США. На вопрос о том, планирует ли он встречаться с американскими высокопоставленными военными чиновниками во время поездки в США, Тан Хуа не ответил, передает агентство.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с Тайбэем. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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