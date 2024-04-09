Главы МИД стран Северной Европы и Балтии обсудят поддержку Украины

Министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (страны Северо-Балтийской восьмерки, NB8) намерены обсудить актуальные вопросы Североатлантического альянса и поддержку Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе МИД Финляндии.

Встреча пройдет 9-10 апреля в Висбю (Швеция). В формат NB8 входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

"Скандинавские и балтийские страны - наши ближайшие партнеры. Очень важно, чтобы мы регулярно обсуждали актуальные вопросы внешней политики и политики безопасности", - указала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

В 2024 году на встрече будет председательствовать Швеция, которая в настоящее время является страной - координатором сотрудничества NB8, уточняется в сообщении.

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