Маск назвал сроки отправки людей на Луну с помощью SpaceX

Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение пяти лет. Об этом он заявил в интервью предпринимателю Николаю Тангену, опубликованному в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Говоря о сроках отправки людей на Марс, Маск заявил, что это станет возможным в течение 7-9 лет. По его мнению, после возможности находиться на двух планетах люди смогут достичь и других планет, а также других систем.

Предприниматель заявил, что, если человечество сможет жить на разных планетах, у него увеличатся шансы выжить.

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