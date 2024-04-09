ИГИЛ пригрозил устроить теракты на Лиге чемпионов

ИГИЛ угрожает устроить теракты на четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сети появилось изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфиналы на этой неделе - "Эмирейтс", "Парк де Пренс", "Метрополитано" и "Сантьяго Бернабеу". Картинка сопровождается надписью "Убить их всех".

Отмечается, что в Испании службы безопасности проинформированы об угрозе. На матчах будут действовать специальные меры наблюдения, также решается вопрос о дополнительных мерах безопасности.

9 и 10 апреля в рамках ЛЧ пройдет четыре матча. В них сыграют "Арсенал" и "Бавария" (в Лондоне), "Реал" и "Манчестер Сити", "Атлетико" и "Боруссия" (оба - в Мадриде), "ПСЖ" и "Барселона" (в Париже).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!