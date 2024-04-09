В Германии разозлились после грубого заявления Бербок

В Германии весьма разозлились из-за позорящего страну грубого требования главы немецкого МИД Анналены Бербок в адрес Израиля. Оно касалось открытия пограничных переходов в Секторе Газа и показало ужасные дипломатические навыки министра, заявил председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус в статье для Tichys Einblick (TE), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В соцсети Х (бывшая Twitter) Бербок написала, что ФРГ добивается открытия КПП "Эрез" и порта Ашдод, чтобы доставить немецкую гуманитарную помощь в Сектор Газа. "Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок", - добавила она в адрес Тель-Авива.

Именно эту фразу, по мнению Крауса, можно посчитать за оскорбление израильской стороны. Он отметил, что даже дикие слоны в лесу действуют аккуратнее, чем Бербок в вопросах дипломатии. Автор статьи рекомендовал Министерству иностранных дел Германии забрать у его главы телефон и выдавать только под надзором.

Краус подчеркнул, что представители власти в по-настоящему сильных государствах никогда не позволяют себе подобного поведения. Бербок, по его мнению, позорит Германию на весь мир, демонстрируя недостаток квалифицированных кадров в стране.

"Никто не должен бояться Германии, в которой с 8 декабря 2021 года министром иностранных дел является то ли на четверть, то ли наполовину образованная, похожая на гувернантку всезнайка из партии зеленых. И уважать не должны", - приводится вывод в статье.

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