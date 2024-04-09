Решение Трампа по абортам разозлило его основной электорат

Решение экс-президента США Дональда Трампа отказаться от запрета абортов во всей стране разозлило часть христианских консерваторов, являющихся частью его ядерного электората. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы глубоко разочарованы позицией президента Трампа. Нерожденные дети и их матери заслуживают национальной защиты и национальной защиты от жестокости индустрии абортов", - приводит издание слова Марджори Данненфельзер, президента организации Pro-Life America, выступающей против практики прерывания беременности.

При этом авторы материала подчеркивают, что преждевременно говорить о потере Трампом популярности среди данной группы избирателей. Желание американского лидера Джо Байдена восстановить решение Верховного суда о праве на аборт во всех штатах делает его главной угрозой в глазах религиозного консервативного электората.

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