Израиль атаковал объекты ХАМАС по всему сектору Газа

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по военным объектам и ракетным площадкам радикалов по всей территории сектора Газа, в боях в центральной части анклава войска ликвидировали несколько вооруженных боевиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение истекших суток ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, ракетным площадкам и многочисленным объектам террористической инфраструктуры по всему сектору Газа. Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в центральной части сектора Газа. За минувшие сутки военнослужащие в ближнем бою ликвидировали ряд террористов. Ударами авиации и точным снайперским огнем [в этом районе] были убиты еще несколько террористов, представлявших угрозу войскам", - говорится в заявлении.

"Кроме того, ударом с воздуха в Хан-Юнисе (город в южной части сектора Газа - прим.) ликвидирован террорист, участвовавший в резне 7 октября", - добавили в пресс-службе.

Военные также проинформировали, что "в понедельник из сектора Газа было выпущено несколько ракет по району Реима на юге Израиля". "Вскоре после этого истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ракетной площадке, военному объекту и шахтам подземных туннелей в районе, из которого была произведена ракетная атака", - продолжили в армейском ведомстве.

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