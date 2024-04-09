https://news.day.az/world/1650844.html Американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться" - Боррель бьет тревогу
Американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться" - Боррель бьет тревогу
Американский "оборонный зонтик" над Европой может скоро закрыться, поэтому ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может "скоро закрыться", в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется, но внутри НАТО должна появиться европейская компонента", - сказал Боррель.
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