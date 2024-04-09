Израиль не хочет войны с Ираном и Ливаном

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, завершающий визит в Италию, заявил, что его страна не желает войны ни с Ираном, ни с Ливаном, но будет вынуждена пойти на военные действия в случае прямых ударов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим войны с Ираном, но, если подвергнемся прямой атаке, ответим", - сказал он в интервью газете La Repubblica, напомнив, что Тель-Авив не взял на себя ответственность за авиаудар 1 апреля по зданию в Дамаске, в котором находился консульский отдел посольства Ирана в Сирии. В результате атаки погибли семь военных советников из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и шесть сирийских граждан.

Кац считает, что на Западе недостаточно отдают себе отчет в угрозе, которую представляет Иран. По словам министра, до сих пор реакция Израиля на запуск ракет "Хезболлах" из Ливана и хуситов по Голанам и Эйлату была "сдержанной". "Но если, к примеру, из Ливана полетят ракеты на Тель-Авив в качестве мести за Дамаск, Израиль направит свои самолеты и даже солдат", - указал министр.

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