В США раскрыли необходумую сумму на перевооружение стран G7

Странам G7 необходимо 10 лет и $10 трлн для того, чтобы осуществить перевооружение государств и выйти на уровень оборонных расходов времен Холодной войны, тогда Запад тратил на оборону около 4% от ВВП. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чиновники (на Западе. - прим. ред.), занимающиеся вопросами безопасности, говорят, что военные бюджеты, возможно, должны соответствовать расходам времен Холодной войны и составлять целых 4% (от размера ВВП стран. - прим. ред.), чтобы реализовать планы альянса (по перевооружению. - прим. ред.)", - говорится в сообщении издания.

Агентство провело расчеты, которые показали, что для достижения упомянутых показателей и необходимого Западу перевооружения странам G7 необходимо 10 лет и $10 трлн.

"Если США и их союзники по "Большой семерке" достигнут такого уровня (4% ВВП и перевооружения. - прим. ред.), это будет означать более чем 10 триллионов долларов дополнительных обязательств в течение следующего десятилетия", - подытоживает агентство.

Как пишет Bloomberg, такие намерения западных стран связаны с успехами России в рамках украинского конфликта и осознанием необходимости "создать противовес Китаю". В этой связи, отмечает издание, Западу "необходимо резко усилить свою оборону в Восточной Европе".

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