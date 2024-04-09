Диалог между Парижем и Москвой прерван. Сегодня в наши интересы не входит дискуссия с российскими чиновниками, поскольку они публикуют ложные пресс-релизы и сообщения. Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне журналистам France 24 и RFI

После состоявшегося 3 апреля разговора между министрами обороны Себастьяном Лекорню и Сергеем Шойгу, целью которого было передать россиянам полезную информацию о нападении в Москве, президент Франции Эмманюэль Макрон осудил вычурные и угрожающие комментарии россиян.

Россия, в частности, заявила, что "надеется", что французские спецслужбы не были причастны к этой атаке, в результате которой 22 марта погибли 144 человека.

По словам Стефана Сежурне, давняя традиция сотрудничества с Россией в вопросах терроризма сейчас зашла в тупик.

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