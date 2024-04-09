Байден не планирует посещать Китай в ближайшее время

Президент США Джо Байден не планирует совершать визит в Китай в ближайшее время. Об этом сообщил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Таких планов нет", - ответил он на вопрос о том, может ли американский лидер отправиться в Китай.

По словам Салливана, возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты также сейчас не обсуждается. "Оба государственных лидера и впрямь говорили о том, что намерены оставаться в контакте по телефону в течение следующих месяцев, поскольку общение двух руководителей нельзя ничем заменить в таких сложных отношениях, как отношения США и КНР", - добавил он.

2 апреля представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов сообщила, что Байден провел беседу по телефону с Си Цзиньпином. Лидеры рассмотрели отношения между США и Китаем, а также ряд региональных и глобальных проблем.

15 ноября 2023 года Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния), которая состоялась во время первого визита председателя КНР в США за шесть лет. Как проинформировало тогда агентство Синьхуа, лидеры договорились "восстановить общение на высоком уровне между вооруженными силами двух стран на основе равенства и уважения, рабочие встречи министров обороны КНР и США, механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования".

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