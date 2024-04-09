Кэмерон обсудил на встрече с Трампом Украину и НАТО

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает во вторник издание The Daily Telegraph.

По информации газеты, они обсудили ситуацию в Украине и в секторе Газа, а также "будущее НАТО".

Их встреча прошла в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Это были первые переговоры Трампа с высокопоставленным представителем британского правительства с того момента, как он покинул пост президента США.

Ранее в МИД Великобритании в преддверии визита Кэмерона в США и встречи с Трампом заявили, что "это стандартная практика для министров - встречаться с кандидатами от оппозиции в рамках их обычной международной деятельности".

Теперь, как ожидается, Кэмерон отправится в Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и рядом американских конгрессменов, чтобы обсудить помощь Украине.

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