Путин поедет в Китай с официальным визитом

Президента России Владимира Путина ожидают в Китае с официальным визитом в 2024 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Заявление МИДа России прозвучало на фоне официального визита главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова в Китай.

"Китайский лидер приветствовал прибытие Сергея Викторовича Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китайскую Народную Республику", - сообщили в МИД России.

Кроме того, в МИДе отмечают, что председатель Китая Си Цзиньпин высоко оценил российско-китайские отношения, которые продолжают развиваться в сложных современных условиях.

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