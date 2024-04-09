https://news.day.az/world/1650969.html Теракт в Иране - есть погибшие - ВИДЕО
Теракт в Иране - есть погибшие - ВИДЕО
В Иране совершено нападение на полицейские машины, есть погибшие.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA.
По информации, на юго-востоке Ирана, недалеко от города Сараван провинции Систан и Белуджистан вооруженные люди напали на полицейские машины, в результате погибли 5 полицейских.
Tasnim пишет о гибели шести полицейских. Двое полицейских получили ранения.
Террористическая группировка "Джейш Аль-Адль" взяла ответственность на себя.
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