Теракт в Иране

В Иране совершено нападение на полицейские машины, есть погибшие.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA.

По информации, на юго-востоке Ирана, недалеко от города Сараван провинции Систан и Белуджистан вооруженные люди напали на полицейские машины, в результате погибли 5 полицейских.

Tasnim пишет о гибели шести полицейских. Двое полицейских получили ранения.

Террористическая группировка "Джейш Аль-Адль" взяла ответственность на себя.

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