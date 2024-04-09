https://news.day.az/world/1651031.html Глава Пентагона о массовом голоде в Газе
Глава Пентагона о массовом голоде в Газе
Массовый голод в секторе Газа приведет к росту насилия и станет причиной затягивания конфликта.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
"Это [голод] приведет к росту насилия и станет причиной долгосрочного конфликта", - сказал Остин.
Таким образом он прокомментировал ситуацию в палестинском анклаве на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
"Этого не должно произойти. Мы должны продолжать делать все возможное, и мы это делаем, чтобы подтолкнуть Израиль к оказанию гуманитарной помощи", - добавил он.
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