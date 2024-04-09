В ХАМАС изучают израильское предложение о перемирии в Газе

Представители палестинского движения ХАМАС получили через посредников новое израильское предложение об установлении перемирия в секторе Газа и в настоящий момент изучают его. С таким утверждением выступил член политбюро радикального движения Мухаммед Наззаль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент мы изучаем поступившее к нам от посредников предложение Израиля о прекращении огня", - приводит его слова телеканал Al Arabiya. По словам Наззаля, представленный документ "не отвечает требованиям, выдвинутым палестинской стороной", в частности, он "предусматривает лишь временное перемирие" и не предписывает израильским военным покинуть анклав. Сомнения у ХАМАС также вызывают вопросы, связанные с перемещенными лицами и заложниками: по мнению радикалов, Израиль "хочет просто вернуть своих пленных и никого не освободить взамен", а также "всеми силами уклоняется от возврата беженцев в места их проживания".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!