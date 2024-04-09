Товарооборот между Ираном и США значительно вырос

Товарооборот между Ираном и Соединенными Штатами в январе-феврале 2024 года вырос на 112 процентов, говорится в отчете Статистического бюро США, передает Day.Az.

Согласно информации, в январе-феврале 2023 года товарооборот между Ираном и США составил 9,6 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период 2024 года он достиг 20 миллионов долларов, увеличившись более чем в три раза.

Экспорт США в Иран в январе-феврале 2024 года составил более 16,6 миллиона долларов, что на 74 процента больше, чем в предыдущем году.

Согласно отчету, в тот же период прошлого года США экспортировали в Иран товаров на 9,5 миллионов долларов.

Импорт товаров из Ирана в США за указанные два месяца достиг 3,8 миллиона долларов, что в 38 раз больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Согласно отчету, в январе-феврале 2024 года Иран занимал 148-е место среди целевых экспортных рынков США.

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